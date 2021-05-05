Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Nazilli’deki çalışmaları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle Nazilli’deki çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de hizmet ve yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelindeki yeşil alanlar, refüj ve kavşaklarda periyodik çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, baharla birlikte Nazilli’yi daha da güzelleştirmek için çalışmalarına hız verdi. Nazilli’de cadde ve bulvarların refüjleri godetya, menekşe, aslanağzı ve güllerle adeta tablo gibi süslendi. Sorumluluk alanındaki yerleri kendi ürettiği çiçeklerle süsleyen, güzel ve renkli bir görüntüye kavuşturan Park Bahçeler ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

Nazillili muhtarlardan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Nazilli merkez ve merkeze uzak mahallelerinde hizmetlerini aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, muhtarların taleplerini tek tek yerine getiriyor. Büyükşehir ekipleri tarafından Aksu ve Eycelli Mahallesi’nde parke taşı döşeme, yağmur suyu hattı çalışması, iyi su çeşmesi çalışması yapıldı. Muhtarların taleplerini anında yanıt veren Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her iki mahallede bayrak direği dikilerek Türk bayrağı göndere çekildi. Mahallelerine yapılan hizmetlerden memnun olduklarını söyleyen muhtarlar, sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları paylaşımlarda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Çobanlar-Demirhan yoluna kilitli parke taşı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer çalışması Nazilli’ye bağlı Çobanlar Mahallesi ile Sultanhisar ilçesine bağlı Demirhan Mahallesi arasında devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların sık kullandığı ve üreticiler için büyük önem taşıyan yola Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kilitli parke taşı döşeniyor. 18 bin metrekelik alanda yapılan çalışmayla birlikte, daha modern ve güvenli hale getirilecek olan yol, vatandaşları yaz aylarında toz, kış mevsiminde ise çamur derdinden kurtaracak.

Nazilli’nin altyapısına önemli yatırımlarda bulunan ASKİ, Yalınkuyu Mahallesi’nde de içme suyu şebeke hattı yapım çalışması gerçekleştiriyor. Oluşturulan bu hat ile mahallenin içme suyu hat kapasitesi arttırılarak, oluşacak talebin kolaylıkla karşılanması hedefleniyor.