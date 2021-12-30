banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmenlere müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmenlere müjde

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin koyun hibe desteği ile sürüler büyüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi 6 yıl önce başlattığı "Aile Tipi Koyunculuk" projesine üreticilere koç hibesi yaparak devam ediyor. Proje kapsamında kura ile belirlenen küçük üreticilere sakız koçları teslim edildi.

AYDIN 30.12.2021, 10:26
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin koyun hibe desteği ile sürüler büyüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi 6 yıl önce başlattığı "Aile Tipi Koyunculuk" projesine üreticilere koç hibesi yaparak devam ediyor. Proje kapsamında kura ile belirlenen küçük üreticilere sakız koçları teslim edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun kırsal kalkınmayı önceleyen destekleme projeleri ile çiftçiye umut oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 6 yıldır sürdürdüğü Aile Tipi Koyunculuk Projesi ile yüzlerce aile desteklemeden faydalandı ve binlerce koyunun üretimi sağlandı. Proje kapsamında Koçarlı’da kurulan Sakız Koyunu Çiftliği’nde yetiştirilen; bakımı kolay, çoklu doğum oranı ve süt verimi yüksek olan sakız koyunları, iki farklı kategoride hibe ediliyor.

Aile Tipi Koyunculuk Projesi’nde özellikle kadınların üretime teşvik edilmesi için; düzenli geliri ve 30 dönümden fazla arazisi olmayan ailelere iki dişi bir erkek sakız koyunu desteklemesi ile sürülerini sakız koyununa çevirmek isteyen ve en az 25 baş koyunu olan ailelere sakız koçu desteklemesi yapılıyor. Kura çekimi ile belirlenen üreticilere koyunların teslimi ise pandemi koşulları dikkate alınarak, bu yıl da Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince adrese teslim şeklinde yapılıyor.

Altıntaş: “Büyükşehir Belediyesi olarak destekleri vermeye devam edeceğiz”

Sakız koçlarının teslimine katılan ABB Meclis Üyesi Barış Altıntaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun Tarımsal Hizmetler Dairemize verdiği talimat doğrultusunda 25 başın üstünde koyunu olan çiftçilerimize sakız koçu desteği veriliyor. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu ve yem fiyatlarını inanılmaz boyutlara çıktığı ve hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlarımızın çok zorlandığı bu dönemde bu tip destekler vermeye Büyükşehir Belediyesi olarak devam edeceğiz” dedi.

Koyun-koç desteklemesinden faydalanan vatandaşlar, Aile Tipi Koyunculuk Projesi’nde duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üreticiler artan girdi maliyetleri nedeniyle zorlu günler geçirdiklerini ve aldıkları bu desteğin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

“Araştırdık, sakız koçunu ırkı ve üremesi daha güzel”

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruları takip ettiğini ve sakız koçu için başvuru yaptığın belirten Emrah Madran, “Nasip ve şans bizimmiş, bize çıktı. Araştırdık, sakız koçunun ırkı ve üremesi daha güzel. Daha fazla üretim ve gelir elde etmek için aldım. Verimi yüksek, bizim koyunlar 1-2, sakız koyununun 3-4 doğumu oluyor, daha bereketli.” dedi. Başkan Özlem Çerçioğlu’na destekleri için teşekkür eden Madran, “Özlem Başkana her şey için teşekkür ediyorum. Köylülere ve çiftçilere çok destek oluyor. Biz ne yaparsak yardımı oluyor” ifadelerini kullandı.

“Bu destek kalkınmamız ve güçlenmemiz için faydalı oluyor.”

Bozdoğan’da üreticilik yapan Ali Ergül, “Başvurduk ve Allah nasip etti ve bize çıktı. Ben yıllarca koyunculuk yaptım. Sakız koyunu verim ve süt bakımından iyi oluyor. Bundan sonra sürüyü sakız koyununa döndürmeye çalışacağım. Sakız koyununu gütmeye gerek yok, evde bakması kolay oluyor. Bu destek bizim kalkınmamız ve güçlenmemiz için faydalı oluyor. Özlem Çerçioğlu Başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Topuklu Efe’den Allah razı olsun.”

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ayırt ailesi de sakız koçu desteği alan aileler arasında yer alıyor. Akif ve Yasemin Ayırt çifti, koyunlarına birlikte bakarak sürülerinin sayısını artırmayı hedefliyor. Üretici Yasemin Ayırt, “Koyunculuğu seviyoruz. Hibe olunca faydalanmak istedik. Hayvanların sayısı ve verimi artsın, herkes faydalansın bu hizmetten. Topuklu Efe’den Allah razı olsun. Kadın dayanışmasından dolayı mutluyuz.” ifadelerini kullanırken, Akif Ayırt ise “Koç desteği ilaç gibi geldi. Sağ olsun Özlem Başkanımız, bu destek bize güzel şeyler hissettirdi. Hayvanlarımızın yavrulaması daha fazla olacak, süt verimimiz artacak. Üretici kendini yalnız hissetmiyor, Özlem Başkan gibi başkan istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu destek ile sakız koyunlarımızı yeniden üretmeye başlayacağız”

Sakız koyunlarında oluşan bir sürüye sahip olan Emrah Ateş, “Başvurumuz sonucunda koçumuz geldi. Bizim için iyi oldu. Diğer koçumuzun yaşı ilerlemişti ve verim zamanı geçiyordu. Bu destek ile sakız koyunlarımızı yeniden üretmeye başlayacağız. Aydın Büyükşehir sayesinde daha fazla sakız koyunu üreteceğiz. Sayın Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hayvancılık zor ama üretim olmazsa olmaz”

İhtiyaçlarından dolayı kurban bayramında koçlarını satan Yunus Türk, Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı sakız koçu ile üretime devam edeceklerini ve sürüyü sakıza döndüreceklerini belirterek “Yeni doğan kuzuları 1-2 sene bakarak büyüterek yapıyorduk ama kurbanda satıyorduk. Dışarıdan koç alamıyoruz. Koç fiyatları pahalı olduğu için herkes alamaz. Hayvancılık zor ama üretim olmazsa olmaz. Proje çok iyi, Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

“İkiz ve üçüz yavrularımız oldu”

Yem konusunda sıkıntı yaşasalar da üretime devam ettiklerine değinen Nevzat Yaman, “Özlem Başkanımızın başlatmış olduğu proje kapsamında başlangıçta sakız koçu aldık ve kullandık. Şu anda yavrularımız var. Tamamen has sakıza çevireceğiz hedefimiz budur. İkiz ve üçüz yavrularımız oldu. Sakız koyunlarında süt üretimi fazla olduğu için kuzulara rahatlıkla bakabiliyor.” dedi. Üreticilerin çok çalıştığını belirten Yaman, “Üreticinin saati yoktur. Koyun bakan insanın düğünü, bayramı, cenazesi yoktur öncelik hayvanlarıdır. Gücümüzün yettiği yere kadar bu işi yapmaya devam edeceğiz. Koç desteklemesi için Özlem Başkanıma teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8