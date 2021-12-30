Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin koyun hibe desteği ile sürüler büyüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi 6 yıl önce başlattığı "Aile Tipi Koyunculuk" projesine üreticilere koç hibesi yaparak devam ediyor. Proje kapsamında kura ile belirlenen küçük üreticilere sakız koçları teslim edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun kırsal kalkınmayı önceleyen destekleme projeleri ile çiftçiye umut oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 6 yıldır sürdürdüğü Aile Tipi Koyunculuk Projesi ile yüzlerce aile desteklemeden faydalandı ve binlerce koyunun üretimi sağlandı. Proje kapsamında Koçarlı’da kurulan Sakız Koyunu Çiftliği’nde yetiştirilen; bakımı kolay, çoklu doğum oranı ve süt verimi yüksek olan sakız koyunları, iki farklı kategoride hibe ediliyor.

Aile Tipi Koyunculuk Projesi’nde özellikle kadınların üretime teşvik edilmesi için; düzenli geliri ve 30 dönümden fazla arazisi olmayan ailelere iki dişi bir erkek sakız koyunu desteklemesi ile sürülerini sakız koyununa çevirmek isteyen ve en az 25 baş koyunu olan ailelere sakız koçu desteklemesi yapılıyor. Kura çekimi ile belirlenen üreticilere koyunların teslimi ise pandemi koşulları dikkate alınarak, bu yıl da Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince adrese teslim şeklinde yapılıyor.

Altıntaş: “Büyükşehir Belediyesi olarak destekleri vermeye devam edeceğiz”

Sakız koçlarının teslimine katılan ABB Meclis Üyesi Barış Altıntaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun Tarımsal Hizmetler Dairemize verdiği talimat doğrultusunda 25 başın üstünde koyunu olan çiftçilerimize sakız koçu desteği veriliyor. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu ve yem fiyatlarını inanılmaz boyutlara çıktığı ve hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlarımızın çok zorlandığı bu dönemde bu tip destekler vermeye Büyükşehir Belediyesi olarak devam edeceğiz” dedi.

Koyun-koç desteklemesinden faydalanan vatandaşlar, Aile Tipi Koyunculuk Projesi’nde duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üreticiler artan girdi maliyetleri nedeniyle zorlu günler geçirdiklerini ve aldıkları bu desteğin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

“Araştırdık, sakız koçunu ırkı ve üremesi daha güzel”

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruları takip ettiğini ve sakız koçu için başvuru yaptığın belirten Emrah Madran, “Nasip ve şans bizimmiş, bize çıktı. Araştırdık, sakız koçunun ırkı ve üremesi daha güzel. Daha fazla üretim ve gelir elde etmek için aldım. Verimi yüksek, bizim koyunlar 1-2, sakız koyununun 3-4 doğumu oluyor, daha bereketli.” dedi. Başkan Özlem Çerçioğlu’na destekleri için teşekkür eden Madran, “Özlem Başkana her şey için teşekkür ediyorum. Köylülere ve çiftçilere çok destek oluyor. Biz ne yaparsak yardımı oluyor” ifadelerini kullandı.

“Bu destek kalkınmamız ve güçlenmemiz için faydalı oluyor.”

Bozdoğan’da üreticilik yapan Ali Ergül, “Başvurduk ve Allah nasip etti ve bize çıktı. Ben yıllarca koyunculuk yaptım. Sakız koyunu verim ve süt bakımından iyi oluyor. Bundan sonra sürüyü sakız koyununa döndürmeye çalışacağım. Sakız koyununu gütmeye gerek yok, evde bakması kolay oluyor. Bu destek bizim kalkınmamız ve güçlenmemiz için faydalı oluyor. Özlem Çerçioğlu Başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Topuklu Efe’den Allah razı olsun.”

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ayırt ailesi de sakız koçu desteği alan aileler arasında yer alıyor. Akif ve Yasemin Ayırt çifti, koyunlarına birlikte bakarak sürülerinin sayısını artırmayı hedefliyor. Üretici Yasemin Ayırt, “Koyunculuğu seviyoruz. Hibe olunca faydalanmak istedik. Hayvanların sayısı ve verimi artsın, herkes faydalansın bu hizmetten. Topuklu Efe’den Allah razı olsun. Kadın dayanışmasından dolayı mutluyuz.” ifadelerini kullanırken, Akif Ayırt ise “Koç desteği ilaç gibi geldi. Sağ olsun Özlem Başkanımız, bu destek bize güzel şeyler hissettirdi. Hayvanlarımızın yavrulaması daha fazla olacak, süt verimimiz artacak. Üretici kendini yalnız hissetmiyor, Özlem Başkan gibi başkan istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu destek ile sakız koyunlarımızı yeniden üretmeye başlayacağız”

Sakız koyunlarında oluşan bir sürüye sahip olan Emrah Ateş, “Başvurumuz sonucunda koçumuz geldi. Bizim için iyi oldu. Diğer koçumuzun yaşı ilerlemişti ve verim zamanı geçiyordu. Bu destek ile sakız koyunlarımızı yeniden üretmeye başlayacağız. Aydın Büyükşehir sayesinde daha fazla sakız koyunu üreteceğiz. Sayın Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hayvancılık zor ama üretim olmazsa olmaz”

İhtiyaçlarından dolayı kurban bayramında koçlarını satan Yunus Türk, Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı sakız koçu ile üretime devam edeceklerini ve sürüyü sakıza döndüreceklerini belirterek “Yeni doğan kuzuları 1-2 sene bakarak büyüterek yapıyorduk ama kurbanda satıyorduk. Dışarıdan koç alamıyoruz. Koç fiyatları pahalı olduğu için herkes alamaz. Hayvancılık zor ama üretim olmazsa olmaz. Proje çok iyi, Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

“İkiz ve üçüz yavrularımız oldu”

Yem konusunda sıkıntı yaşasalar da üretime devam ettiklerine değinen Nevzat Yaman, “Özlem Başkanımızın başlatmış olduğu proje kapsamında başlangıçta sakız koçu aldık ve kullandık. Şu anda yavrularımız var. Tamamen has sakıza çevireceğiz hedefimiz budur. İkiz ve üçüz yavrularımız oldu. Sakız koyunlarında süt üretimi fazla olduğu için kuzulara rahatlıkla bakabiliyor.” dedi. Üreticilerin çok çalıştığını belirten Yaman, “Üreticinin saati yoktur. Koyun bakan insanın düğünü, bayramı, cenazesi yoktur öncelik hayvanlarıdır. Gücümüzün yettiği yere kadar bu işi yapmaya devam edeceğiz. Koç desteklemesi için Özlem Başkanıma teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.