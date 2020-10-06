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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Çiftçi Merkezi’nde üretim devam ediyor

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN AYDIN'A KAZANDIRILAN "AYDIN ÇİFTÇİ MERKEZİ"NDE EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK TARIM ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMLERİNE DEVAM EDİLİYOR.

AYDIN 06.10.2020, 10:31
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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Çiftçi Merkezi’nde üretim devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’a kazandırılan "Aydın Çiftçi Merkezi"nde ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimlerine devam ediliyor. Çiftçi Merkezi’nde bu yıl deneme dikimi yapılan kuşkonmazlardan ürün alınmaya başlandı. Çoğaltılacak olan kuşkonmazlar önümüzdeki yıllarda Aydınlı üreticilere dağıtılacak ve üretimini yapmak isteyen Aydınlı çiftçilere bu ürünle ilgili uygulamalı olarak eğitimler verilecek.

Aydın’da tarımın daha da ileri seviyeye yükselmesi için hayata geçirilen 25 dekar üzerine kurulu "Aydın Çiftçi Merkezi"nde bölgede yetiştirilen ürünlere ek olarak ekonomik değeri yüksek alternatif ürünlerin yetiştirilmesine de hız verildi. Geçtiğimiz günlerde dikilen kuşkonmaz bitkilerinden verim elde edilmeye başlanırken toprağa ve iklime uyum sağladığı gözlenen bitkiden önümüzdeki yıldan itibaren yüksek verim alınması planlanıyor.

Bu yıl bitkiye toprağa sıkı tutunması ve saçaklanması için azot takviyesi yapılırken elde edilecek fideler de çoğaltılmak üzere merkezde dikilmeye devam edilecek. Çiftçi Merkezi’nde önümüzdeki süreçte kışlık sebzelerin de ekimi yapılacak.

Bu yıl Çiftçi Merkezi’nde üretilen sebzeler Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Halk Ege Et marketlerinde Aydınlılarla ve İzmirlilerle buluşturulmuştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, büyük bölümü bitirilen "Aydın Çiftçi Merkezi"nin yakın zamanda tam kapasiteyle Aydın çiftçisinin hizmetinde olacağını ifade etti. Başkan Çerçioğlu, merkezden edindikleri deneyimleri Türkiye’de tarımın geliştirilmesi için bütün kurumlarla paylaşmaya hazır olduklarını da hatırlattı.

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