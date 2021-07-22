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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bayram mesaisi yoğun oldu

Kurban Bayramı tatili sebebiyle yoğunluk yaşayan turizm ilçeleri Kuşadası ve Didim’e gelen misafirlerin Aydın’dan mutlu ayrılabilmesi adına Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

AYDIN 22.07.2021, 12:31
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bayram mesaisi yoğun oldu
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Kurban Bayramı tatili sebebiyle yoğunluk yaşayan turizm ilçeleri Kuşadası ve Didim’e gelen misafirlerin Aydın’dan mutlu ayrılabilmesi adına Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı tatilinde nüfusu beş kat artarak bir milyona yaklaşan Kuşadası ve Didim’de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sahadaki ekipler artan nüfusun taleplerini karşılamak için canla başla çalışırken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tatil tercihini Aydın’dan yana kullanan herkese teşekkür edip 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi’nin 24 saat her türlü talep için hazır beklediğini söyledi.

Özellikle çöplerin toplanması ve çevrenin korunması konusunda hummalı bir çalışma yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de 24 saat esasına göre çalışıyor.

Nüfusu beş kat artan Kuşadası ve Didim için tüm birimlerle sahada olduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu; “Tatilini Aydın’da geçirmek için gelen herkesin huzurlu ve güzel bir tatil geçirmelerini ve misafirlerimizin kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istiyoruz. Ekiplerimizdeki her çalışanımız özveriyle çalışmasıyla misafirlerimizin Aydın’dan mutlu ayrılmalarını sağlamayı amaçlıyoruz ve bunun için de 24 saat çalışıyoruz” dedi.
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