Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere test kitabı desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrencilere deneme sınavları içeren kitap desteğinde bulunacak. Toplam 22 bin kitap öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Pandemi nedeniyle okul sıralarından uzak kalan milyonlarca öğrenci, uzaktan eğitim ile okul hayatlarına devam ediyor. Dersler uzaktan olsa da sınavlar yaklaşıyor ve öğrencilerin heyecanı yükseliyor. Bu dönemde öğrencilere destek olmak ve farklı kaynaklar aracılığıyla kendilerini test etmelerine yardımcı olmak için harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, 12. sınıf ve mezun gruplarında yer alan öğrenciler için test kitapları hazırladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 11 bin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 11 bin Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavları için toplam 22 bin test kitabını öğrencilere ücretsiz olarak dağıtacak. Aydın her ilçesinde dağıtımı yapılacak olan 6’lı deneme sınavlarını içeren Genç Efe kitapları, 16 ilçedeki ASKİ merkezlerinde ve Efeler’de ise Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Yüksel Yalova Kültür Merkezi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kültür Merkezi’nde öğrencilere teslim edilecek. Kitap almak isteyen öğrencilerin yanlarında sadece sınav başvuru belgesi olması yeterli olacak.

"Kitaplar bizden başarı gençlerden"

Önümüzdeki hafta içerisinde dağıtımına başlanacak olan kitaplar ile öğrencilere destek olacaklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Öğrenci arkadaşlarımız ile gençlik merkezlerinde bir arada olmayı çok özledik. Pandemi buna engel oldu ama sınav süreçlerinde yine yanlarında olmak için deneme sınavı kitapları hazırladık. Bu kitapların faydalı olacağına inanıyorum. Kitaplar bizden başarı gençlerden gelecek.” dedi.