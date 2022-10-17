Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden maden şehitleri için hayır

Aydın Büyükşehir Belediyesi maden şehitlerini unutmadı. Büyükşehir Belediyesi, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında şehit olan madenciler için hayır yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, faciada hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diledi. Başkan Çerçioğlu yaralı madencilere de acil şifalar temennisinde bulundu. Bey Camii önünde düzenlenen hayırdan alan vatandaşlar ise duyarlılığından dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.