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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden lokumlu bayramlaşma

Aydın Büyükşehir Belediyesi, güzel bir bayram geçirmeleri temennisiyle Aydın genelinde camilerde vatandaşlara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı. İkram edilen lokumlardan alan vatandaşlar, duyarlığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

AYDIN 20.07.2021, 12:21
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden lokumlu bayramlaşma
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, güzel bir bayram geçirmeleri temennisiyle Aydın genelinde camilerde vatandaşlara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı. İkram edilen lokumlardan alan vatandaşlar, duyarlığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan; bayramın mutluluk, huzur ve bereket getirmesi temennisinde Başkan Çerçioğlu, pandemi sebebiyle bayramda da kurallara uyulması çağrısında bulundu. Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bayramda da görev başında olduğunu hatırlatarak vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nden her türlü talepleri için 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi’ni arayabileceklerini hatırlattı.
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