Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Germencik’e 15 milyon TL’lik yatırım

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin altyapısına yaptığı yatırımlara bir yenisini ekliyor. Germencik’in Mursallı Mahallesi’nin altyapısını yenileyecek çalışmalar için 15 milyon liralık yatırımın temelleri atıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi modern bir kent altyapısı inşa etmek ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için yatırımlarını sürdürüyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan ve yaklaşık maliyeti 15 milyon liraya bulan altyapı yatırımının temelleri Germencik’in Mursallı Mahallesi’nde atıldı.

Mursallı’ya kalıcı, işlevsel ve modern bir altyapı inşa ediliyor

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi; hızlı ve çözüm odaklı olarak çalışan ASKİ ekipleri aracılığıyla Aydın’a kalıcı, işlevsel ve modern bir altyapı inşa ediyor. Mursallı’da başlanan altyapı yenileme ve yapım çalışmaları ile mahallenin kanalizasyon ve içme suyu hatları baştan sona yeniden inşa edilecek. Artan nüfus ile birlikte, gelişen kentin ihtiyaçlarını planlı bir şekilde yerine getiren ASKİ; bu çalışmayla uzun ömürlü bir yatırımı daha Aydın’a kazandırmış olacak.

Binlerce metrelik altyapı ağı yenileniyor

ASKİ yapımına başladığı bu çalışmasıyla Mursallı’da çok geniş bir altyapı ağı kurmuş olacak. Proje ile birlikte binlerce metrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa edilirken, yenileşmiş bağlantılar ile evlere su ulaştırılacak. Bu kapsamda 11.500 metre içme suyu hattı, 10.800 metre kanalizasyon hattı, 400 metreküp su deposu, 450 parsel bağlantısı ve 550 abone bağlantısı yapılacak.

"Aydın’ın altyapısını güçlendiren ve geleceğine yönelik kalıcı yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Aydın geleceğine Büyükşehir Belediyesi’nin büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Altyapı hatlarının yenilenmesi için büyük yatırımlar yapıyoruz. Geleceğe dönük olan bu yatırımlarımız ile uzun yıllar bir daha el değmeden hizmet verilecek. Mursallı’daki bu çalışma ile mahallenin altyapısını sil baştan yenilemiş olacağız. Aynı şekilde pek çok noktada daha ASKİ ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aydın’ın altyapısını güçlendiren ve geleceğine yönelik kalıcı yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.