Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden ailelere ’otizm’ eğitimi

Eğitimde fırsat eşitliğini herkese sağlamak için birçok proje yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, otizmli fertlere sahip aileleri de bilgilendirmeyi sürdürüyor. Çalışma çerçevesinde Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Ceyhun Servi tarafından ’Aile Eğitimi’ başlıklı bir eğitim gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Multivizyon Salonu’nda düzenlenen etkinlikte özellikle özel fertlerde görülen davranışlar, örnekler üzerinden anlatıldı. Eğitim, aileleri de otizmli fertlerin eğitimlerinin bir parçası haline getirmek için gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplumda her geçen gün artan otizmle ilgili bilgilendirme çalışmalarına her zaman destek verdiklerini ve vereceklerini ifade etti.