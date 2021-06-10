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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden afet bölgesine anında müdahale

Aydın’ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan su baskınına Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.

AYDIN 10.06.2021, 19:12
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden afet bölgesine anında müdahale

Aydın’ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan su baskınına Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.

Nazilli ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, Yeşil Mahalle’de su baskınına yol açtı. Kısa sürede etkili olan sağanak yağışla kuru dere yataklarından gelen yağmur suları Yeşil Mahalle’deki Eğriboyun Mezarlığı’nın etrafındaki yollarda ve bahçelerde taşkınlara neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ, Fen İşleri, Çevre Koruma ve İtfaiye ekipleri ile Nazilli Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin işbirliği ile çalışma başlatılan çalışmalarla su baskının yol açtığı çamur birikintileri kaldırıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla seferber olan ekipler yollarda temizlik çalışması yaparak kısa sürede hayatın normale dönmesini sağladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olgaç ve Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk olay yerinde inceleme yaparak yapılan çalışmaları yakından takip etti.
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