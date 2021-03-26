Aydın Büyükşehir Belediyesi yolları açık tutmak için gece mesaisi yaptı

Aydın’da özellikle yüksek kesimlerinde gece boyunca devam eden kar yağışına karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kar küreme ve yol tuzlama araçları gündüz çalışmalarının ardından gece mesaisi de yaptı. Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen kar yağışına karşı hazırda bekletilen ekipler 24 saat esasına göre çalıştı.

Aydın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri yollarda çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Ekipler Efeler, Köşk, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan ve Buharkent ilçelerinin özellikle yüksek kesimlerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken ulaşımın sorunsuz sağlanması için yol açma çalışmalarına devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyaçları için 444 40 09 numaralı ’Hızlı Çözüm Merkezi’ni arayabileceklerini söylerken sürücüleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yola hazırlıklı çıkmaları konusunda uyardı.