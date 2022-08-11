Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara aşure ikram etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayıyla birlikte her yıl geleneksel olarak yaptığı aşure ikramlarını, bu yıl da Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştiriyor. Binlerce vatandaşa yapılacak olan aşure ikramının ilki Nazilli, Germencik ve Çine ilçelerinde yapıldı.

Aşure ikramına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar; Büyükşehir Belediyesi’nin gelenekleri devam ettirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Topraklarımızın bereketini sofralarımıza taşıyan aşure ikramının anlamına vurgu yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu ikramların birlik ve beraberliği pekiştirmesini temenni etti.

Aşure ikramı tüm ilçelerde yapılacak

Nazilli, Germencik ve Çine ilçeleri ardından devam eden aşure ikramları sırasıyla, 12 Ağustos günü Buharkent, İncirliova, Yenipazar, Söke, Sultanhisar ve Kuşadası’nda, 13 Ağustos günü Didim, Karpuzlu, Köşk ve Kuyucak, 15 Ağustos günü Koçarlı, Atça ve Karacasu, 16 Ağustos günü ise Efeler ve Bozdoğan’da gerçekleştirilecek.