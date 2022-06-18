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Aydın Büyükşehir Belediyesi TYT sınavına katılan öğrencilerin yanında oldu

Yüz binlerce öğrencinin büyük umutlarla hazırlandığı ve üniversite tercihlerini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk basamağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) başlarken, Aydın Büyükşehir Belediyesi de öğrencilerin yanında oldu.

AYDIN 18.06.2022, 11:27
Aydın Büyükşehir Belediyesi TYT sınavına katılan öğrencilerin yanında oldu

Yüz binlerce öğrencinin büyük umutlarla hazırlandığı ve üniversite tercihlerini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk basamağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) başlarken, Aydın Büyükşehir Belediyesi de öğrencilerin yanında oldu.

Sınavın yapılacağı okul önlerinde stant açan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sınav öncesinde öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Kültür Merkezleri’nde verilen etütler ve eğitim sürecindeki kitapçık destekleri ile öğrencinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, TYT öncesinde de personeliyle sahadaki yerini aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sınava katılan öğrencilere ve velilerine su dağıttı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak öğrencilere başarılar diledi.

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