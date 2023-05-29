Aydın Büyükşehir Belediyesi Şerbetci Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı

Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, merkez Şerbetçi Caddesi’nde de çalışmalara başladı. Caddede sıcak asfalt öncesi kazı çalışmalarına başlandı.

Aydın genelinde birçok yolda eşzamanlı olarak sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, merkezde bir yolda daha sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Şerbetçi Caddesi’nde başlanan çalışmanın kısa sürede bitirilerek caddenin vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların daha konforlu yollarda yolculuk yapmaları için gece-gündüz çalıştıklarını ifade etti.