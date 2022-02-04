Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuk oyunu ile perdelerini açtı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni sezonda Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı Hülya Toprak’ın yönettiği ve müziklerini Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın hazırladığı ’Sihirli Anahtar’ çocuk oyunu ile sahnelerinin de perdesini açtı.

Sevginin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şeyin olmadığı ve sevginin gücüyle açılmayacak kapı olmadığı mesajı verilen ’Sihirli Anahtar’ oyunu, pandeminin etkisi ile salonlardan uzaklaşan ve ara tatili sanatsal etkinliklerle değerlendiren çocukları bir araya getirdi. Gençlik merkezlerindeki çocukların gelişimlerine katkı sunan kültür sanat kurslarla birlikte Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’yla da kültürel etkinlikleri çocuklara ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tiyatronun çocuklarda yaşattığı pozitif değişime vurgu yaparak, “Tiyatro çocuklarda özgüven duygusunu yükseltirken ve empati kurarak öğrenmelerini de sağlıyor. Geleceğin sahibi olan çocuklarımız, bu yaşlardan edindikleri öğretiler ile toplumsal gelişimi daha da ileri taşıyacaklardır. Bizlerde bu düşünceler ile en kıymetlimiz olan çocuklarımız için kurslarımıza ve kültürel etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

“Sevginin açamayacağı kapı yoktur”

Oyunu çok güzel bulduğunu belirten Zehra Özkan, “Sevginin çok iyi bir şey olduğunu öğretti. Oyunda çok fazla sevgi ve iyilik kelimesi geçti, bunlar güzel şeyler. Herkes tiyatroya gitmeli” dedi. Oyunun sevgiyi ve kötü olmamayı öğrettiğini belirten İlayda, “Kötü olanlar arkadaşsız kalıyor. Sevgiyle yaklaşmalı ve sevgi ile oynamalıyız. Kavga ederek oynarsak arkadaşlarımızın canını yakmış oluruz. Herkes tiyatro oyunlarına gelsin” diye konuştu. Tiyatro oyunları takip ettiğini belirten Aleyna Işık, “Sevginin açamayacağı kapı yoktur. İyilik yayılsın, kötülük gitsin” mesajı verdi.

“Özlem Başkana çok teşekkür ederim”

Oyun öncesinde heyecanını dile getiren Ömer Akif Özcan, “Tiyatro izlemeye geldim çok mutlu ve heyecanlıyım. Özlem Başkana çok teşekkür ederim. Her şey çok güzel olacak” şeklinde konuştu. Pandemi nedeniyle uzun zamandır oyun izleyemediğini belirten Melis, “tiyatroya gitmeyeli acayip derecede çok oldu. Çok özledim. Şimdi güzel bir oyun beni bekliyor, çok mutluyum” dedi.