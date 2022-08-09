Aydın Büyükşehir Belediyesi sağanak yağış sonrası olumsuzluklara anında müdahale etti

Aydın’ın doğu kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan olumsuzluklara Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.

Aydın’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle, Nazilli ve Köşk ilçesindeki bazı mahallelerin yolları kapandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Nazilli’ye bağlı Aksu ve Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallelerinde taşkın yaşanan yerlerde hummalı çalışma yürüttü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarı nedeniyle teyakkuz halinde olan ekipler, ilin çeşitli noktalarında gerçekleşen su baskınlarına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yaşanabilecek sel felaketlerin önüne geçmek için hazır halde bekletilen ekipler, yolların kapanmaya başladığı anlarda çalışmalara başladı. Yağış nedeniyle yol üzerlerinde biriken çamur, atıklar ve selin getirdiği odun parçaları iş makineleri yardımıyla temizlendi. Sel nedeniyle kapanan bazı yollar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.