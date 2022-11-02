Aydın Büyükşehir Belediyesi sabahları yapılan çorba ikramı ile pazarcı esnafının içini ısıtıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışıyla pazaryerlerinde başladığı çorba ikramı pazarcı esnafını memnun etti. Pazarcı esnafı, sabahleyin kahvaltı yapma imkânı bulamadıklarını ifade ederken, ikram edilen sıcak çorbadan alan vatandaşlar bu hizmet için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte başlanan ikramdan alan ve 20 senedir pazarcılık yaptığını belirten Celal Özkan, “Özlem Çerçioğlu’nu çok seviyoruz. Bu yapmış olduğu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Çorbayı da mükemmel yapmışlar. Bunun sayesinde sabahleyin içimiz ısınıyor. Biz sabahleyin kahvaltı yapamıyoruz, öyle bir şansımız yok. Çorba bizim için çok iyi oluyor” ifadelerini kullandı.

Pazarcı Süleyman Aslan ise, “Çorbamız güzel. Vatandaş için iyi bir uygulama. Pazarcılar için sabahleyin sıcak bir çorba içmek değerli bir şey” dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 4 çeşit yemeği 15 TL’den vermesini de değerlendiren Aslan, “Özlem Başkan talebelerin de çok fazla duasını alıyor. Ben zaman zaman gidip yiyorum. Talebeler, işçiler, memurlar, herkes geliyor. Bugün Aydın’da bir tost 25 lirayken 4 çeşit yemeği 15 liradan vermek, vatandaş açısından güzel bir şey. Bu, halk belediyeciliği. Özlem Başkan’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Pazarcı Erhan Tulpar, “Evde kahvaltı yapamıyoruz ki. Sabah 4.30-5.00’te kalkıyoruz, nasıl kahvaltı yapalım? Çorbayla kahvaltımızı yaptık. Yüzde yüz memnun kaldım” şeklinde konuşurken, bir başka pazarcı Yasemin Koza ise, “Evde kahvaltıyı nasıl yapalım. Sabah kalktığımızda eşim inekleri sağıyor, ben de pazarda satacak olduklarımı hazırlıyorum. Kesik, yoğurt, ekmek, roka gibi evde ürettiğimiz şeyleri satıyorum. Çocukları okuttuk, birini evlendirdik. Emekli değilim, ev hanımıyım. Dışarıda bir çorba içmeye kalksanız 30 liradan aşağı değildir. Millet sabahleyin üşüyor. Kahvaltı yapamayanlar, bir simit alamayanlar var” diyerek uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.