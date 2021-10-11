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Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizmli çocukların yanında

Otizmli çocuklara da eğitimde fırsat eşitliği sağlamak gayesiyle Otizm Destek Merkezi’ni hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, merkeze gelen çocukların her türlü gelişimleri için titizlikle çalışmalar yürütüyor.

AYDIN 11.10.2021, 12:57
Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizmli çocukların yanında

Otizmli çocuklara da eğitimde fırsat eşitliği sağlamak gayesiyle Otizm Destek Merkezi’ni hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, merkeze gelen çocukların her türlü gelişimleri için titizlikle çalışmalar yürütüyor.

Otizminin belirtilerinin iyi bir eğitimle en aza indirilebildiğinden hareketle eğitmenlerin Tohum Otizm Vakfı eğitmenleriyle ortak çalışmalara imza attığı merkezde en son olarak çocukların günlük yaşam becerilerinin artırılması amacıyla fide ve tohum dikimi yapıldı.

Otizmli çocukların hayata kendi başlarına tutunabilmeleri için eğitim gerekliliğinden yola çıkılarak Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Otizm Destek Merkezi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çocukların sorumluluk edinme, önkoşulları anlama ve planlama becerilerinin gelişimi için de çalışmalar yürütülen merkezde en son buna yönelik olarak Ata Tohumlarından fidelerin dikimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin merkeze özellikle gelerek dikim yerinin hazırlanması ve fidan dikimi konularında rol modelliği yaptığı etkinlikte çocuklar dikimleri aileleri ve eğitmenleri eşliğinde yaptı.

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