Aydın Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukların yanında yer almaya devam ediyor.

Otizmli çocuklar, yaz dönemi boyunca Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yüzme kurslarını başarıyla bitirdi ve madalyalarını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun elinden aldı. Başkan Çerçioğlu, amaçlarının otizmli bireylerin de iyi birer eğitim almalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Otizmli çocukların ailelerini çok iyi anladıklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu, otizmli çocukların eğitimde fırsat eşitliğini yakalamaları için gece-gündüz çalıştıklarını belirtti. Her çocuk gibi otizmli çocukların da haftada 45 saatlik eğitim alması gerektiğini belirten Başkan Çerçioğlu, bunu sağlamak için Aydın’ın tüm ilçelerine otizm destek merkezleri kurmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Çerçioğlu “Bu çocuklarımızın arasından müzik dehaları, çok başarılı yüzücüler çıkacak. Biz de bu cevherleri keşfetme gayretindeyiz” dedi.

"Özel çocuklarımızın annesi"

Madalya töreninde bir konuşma yapan Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir, “Özel çocuklarımızın annesi olduğunuz ve onların yüreklerine dokunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bu çocuklar için bir şey yapamaz demişlerdi. Yüzme öğrenemez demişlerdi; sayenizde hepsi yüzmeye başladı. Okuma-yazmayı öğrenemez, bisiklet kullanamaz dediler; fakat çocuklarımız hepsini yapıyor. Dünya tarihini değiştiren otizmliler yine Özlem annemizle birlikte adım adım yürüyorlar” ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu’na kendilerine verdiği destekler için teşekkür eden Özdemir, bir plaket takdim edip ailelerin duygularını kaleme aldıkları anı defterini hediye etti.

Aileler ise ücretsiz olarak özel eğitmenlerce bire bir verilen yüzme kurslarının çocuklarının hayatlarını değiştirdiğini söyleyerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.