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Aydın Büyükşehir Belediyesi “Otizmli Çocuklar Mehter Takımı” kurdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, özellikle yoğun eğitim, müzik ve sporla etkileri oldukça azaltılabilen otizm konusunda otizmli bireylerin beraber çalışarak başarılı olabilmeleri için “Otizmli Çocuklar Mehter Takımı”nı kurdu.

AYDIN 22.02.2022, 16:02
Aydın Büyükşehir Belediyesi “Otizmli Çocuklar Mehter Takımı” kurdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, özellikle yoğun eğitim, müzik ve sporla etkileri oldukça azaltılabilen otizm konusunda otizmli bireylerin beraber çalışarak başarılı olabilmeleri için “Otizmli Çocuklar Mehter Takımı”nı kurdu.

Veliler bir arada çalışarak sosyalleşen ve yeteneklerini keşfeden çocuklarının çok mutlu olduğunu belirtti. Çocuklarının kendi yaş gruplarıyla ortak çalışma yaparak ilerlemelerinden çok memnun olan aileler “Otizmli Çocuklar Mehter Takımı”nı kurduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Kendisi de bir eğitimci ve otizmli çocuk babası olan Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir, otizmli bireylerin üzerinde müziğin ve sporun çok fazla katkısı olduğunun altını çizerken “Çocuklarımızın iyileşme sürecinde tedavi eğitim, müzik ve spor çok önemli. Bu süreç içerisinde ritim kursunun açılmasını Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirdik. Özlem Başkan da bize büyük destek oldu. Ritim kursunda iki aylık bir çalışma sürecinde çocuklarımızın aldığı yolu görebiliyoruz” dedi.

Özdemir “Aydın, efe yüreğini her zaman Anadolu’ya açan bir kentimiz. Aydın, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde olduğu gibi otizm konusunda da kurtuluş savaşı başlatın bir il olacak. İlk otizm mehter takımımız yine Aydın’dan çıkacak. Bu çocuklarımızın neler yapabileceğini tüm Türkiye’ye göstereceğiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullanırken, müziğin otizmli çocuklar üzerindeki etkilerini “Çocuklarımızın iletişim konusunda zorlandıklarını görüyoruz. Bu tür ritim kursları el-göz koordinasyonunu geliştirmeleri, ritme uyabilmeleriyle birlikte bu davranışsal ve sosyal iletişimini daha iyi bir hale getiriyor. Bu çocuklar ilk geldiklerinde davulun tokmağını tutmayı bilmiyordu. Bugünse müthiş bir şekilde başarı yakaladılar” sözleriyle anlattı.

Özdemir “Sağ olsun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu çoban ateşini yaktı, bu ateş harlanarak büyüyecek. Yakın zamanda etütlerle otizmli çocuklarımıza gönüllü öğretmenler tarafından Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Spor eğitimi olsun, ritim kursları olsun, otizm konusunda merkezler olsun çocuklarımızın neler yapabildiğini bu çoban ateşinin ısısında göstereceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Müziğin iyileştirici gücü

Her iki çocuğu da otizmli ve mehter takımının üyelerinden olan Gülden Volkan, müziğin iyileştirici gücünün ve ritmin otizmli çocuklarda da ayrı bir önemi olduğunu söylerken “Çocukların ritimle algıları artıyor. Hep birlikte uyumlu iş yapma alışkanlıkları artıyor. Sosyalleşmeleri açısından da oldukça önem taşıyor. Biz çok memnunuz, çocuklarım hesaplayarak ve dört gözle bekleyerek ritim kursuna devam ediyorlar” dedi. Otizmli çocukların yeni süreçlere uyum sağlamak çok zorlandıklarının altını çizen Volkan “İlk zamanlar endişe duydular, endişelerini anladık. Zaman içerisinde endişe ve kaygılar yok oldu. Çok istekli bir şekilde devam ediyorlar. Bizler de veliler olarak çok mutluyuz, bizler için de iyi bir terapi oluyor” ifadelerini kullandı. Çocuklarının her anne-baba gibi kendileri için çok özel olduğunu belirten Volkan “Onların günbegün sosyal hayata karışmaları, kendilerini geliştirmeleri bizler için çok önemli. Özlem Başkan’a hem bir anne hem de bir kadın olarak çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Başka illerde otizmle ilgili bu kadar çalışma yok’

Otizmli bir oğlu olan Nebahat Uyan, oğlunun mehter takımına üç aydır devam ettiğini belirtirken “Bu aktivite çocuklarımız için çok etkili ve duygusal açıdan da çok faydalı. Büyükşehir Belediyesi otizmli çocuklar için böylesi kurslar açıyor, biz de bu konuda çok sevinçliyiz” ifadelerini kullanıp “Aydın olarak çok şanslıyız. Ben başka bir ilde otizmle ilgili bu kadar kurs verildiğini görmedim. Özellikle Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Velilerden Emel Torun çocuğunun hiperaktivitesi olduğunu söylerken “Hiperaktif bir çocuğu durdurmak çok zordur. Mehter takımında eğitmeni tarafından yavaş hareket ve bekleme alışkanlığını kazandırması bizim için hayal edilemeyecek bir noktaydı. Bir anne olarak gurur verici bir duygu. Böyle bir şeyi hayal bile edemiyorduk. Benim çocuğumda böyle bir yeteneğin keşfedilmesi mükemmel bir gurur verici duygu” şeklinde konuştu.

‘Özlem Hanım’a minnettarım’

Bir başka veli Gülten Baygür ise “Özlem Hanım’a minnettarım. Bizleri gördü, çocuklarımızı gördü. Her konuda bizlere destek çıktı, özel eğitimler açtı. Çocuğum Büyükşehir Belediyesi’nin otizm merkezine gidiyor. Nerede bir aktivite açılırsa ben oradayım, çocuğumun peşindeyim” ifadelerini kullanırken duygularını “Çocuklarımızı kabul ettiler, onun sayesinde biz de yol kat ettik. Ben böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. İlk günden böylesine yol kat etmek ve ilerisini görmek çok güzel bir duygu” şeklinde ifade etti.

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