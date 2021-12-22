Aydın Büyükşehir Belediyesi otizm çalışmalarında öncü rol üstleniyor

Otizm konusunda Türkiye’de önde gelen kurumlardan olan Tohum Otizm Vakfı ile ortak çalışma yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi eğitmenleri eğitim süreçlerini başarıyla tamamladı. Otizm Destek Merkezi’nde uluslararası geçerliliği olan eğitim modeli uygulanırken Tohum Otizm Vakfı’ndan Deniz Yılmaz, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin diğer belediyelere de öncülük ettiğini söyledi. Yılmaz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun otizmle ilgili çalışmayı sahiplenmesinin birçok belediyeye örnek olduğunu vurguladı.

Tohum Otizm Vakfı’yla yapılan protokol gereği Otizm Destek Merkezi eğitmenlerinin eğitimleri tamamlandı ve değerlendirme süreçleri de bitmek üzere. Süreci değerlendiren Tohum Otizm Vakfı Eğitim AR-GE Birimi Koordinatörü Deniz Yılmaz, “Tohum Otizm Vakfı olarak Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü’nün eğitim müfredatını kullanıyoruz. Bunun yaygınlaştırılması da bizim en büyük amaçlarımızdan birisi. Türkiye’de otizmli çocukların eğitim kalitesiyle ilgili sorunlar var” ifadelerini kullandı.

Eğitmenlere mentorluk uygulaması yapıldı

Geçmişte bu eğitim modelinin Aydın’da nasıl uygulanabileceğiyle ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yetkililerle görüştüklerini belirten Yılmaz, “Otizm Destek Merkezi açıldığında da Tohum Otizm Vakfı olarak bu eğitim modelinin oluşturulması, uygulanması süreçlerinde kurumdaki eğitimci arkadaşlara mentorluk uygulaması yaptık. Öncelikle bir hafta boyunca yetişkin eğitim tekniklerine uygun olarak yüz yüze eğitimler gerçekleştirdik. Modelimiz hem eğitmenlerimize anlattık hem de eğitmenlerimize uygulattık. Eğitmenler seminerlerde, atölyelerde bu yöntemleri kullanarak çocuklar için materyaller geliştirdi. Sonrasında da merkezde eğitim başladı” dedi.

Çocuklar büyük gelişim gösterdi

Vakıf olarak işbaşında eğitimin de önemli olduğunu düşündüklerini söyleyen Yılmaz eğitmenlerimize her ay hem online hem de yüz yüze danışmanlık vermeye devam ettiklerini, şu anda bir yıllık sürecin son aşamasında olduklarını söyledi. Yılmaz, “Otizm Destek Merkezi eğitmenleriyle çok güzel çalışmalar yaptık. Eğitmenler bu konuda çok fedakar davrandı, başarıyla çalışıyorlar. Değerlendirme sürecinde bunu net olarak görebiliyorum. Eğitmenler hem tekniklere hem de teoriye çok hâkimler. Çocuklardaki gelişmeler de bunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

"Özlem Başkan diğer belediyelere örnek oldu"

Yılmaz yapılan çalışmanın Başkan Çerçioğlu tarafından da sahiplenildiğinin altını çizip bu sürecin diğer kurumlara da örnek teşkil ettiğini belirtti. Yılmaz, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bizi bu süreçte her zaman destekledi. Bu destek bizim için çok önemliydi. Böylesine bir çalışmanın büyükşehir belediye başkanı nezdinde sahiplenilmesi de birçok belediyeye örnek oldu diyebilirim. Hatta Tohum Otizm Vakfı’na Aydın’da başlatılan bu çalışmadan sonra birçok belediye ‘biz de başlatmak istiyoruz’ diyerek aradı. Aydın’ın bu konuda öncülük ettiğini söyleyebilirim” dedi.