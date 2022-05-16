Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli’ye Bahar Konseri coşkusu yaşattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Bahar Konserleri çerçevesinde Nazilli Sümerpark’ta açık hava konseri düzenledi. Konserde doyasıya eğlenen vatandaşlar, şarkılara alkış tutarak ve dans ederek eşlik etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Bahar Konserleri”nin ikinci ayağı Nazilli Sümerpark’ta gerçekleşti. Konser öncesi aileleriyle birlikte Sümerpark’a gelen çocuklar için yüz boyama etkinliği yapıldı ve balonlar dağıtıldı. Saat 17.00’de başlayan konser yaklaşık 2 saat sürdü. Sahneye çıkan Selcan Temel ve Efe Dumancı, birbirinden güzel şarkıları seslendirirken coşkulu kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Müzikseverlerin bol bol dans edip doyasıya eğlendiği konser, renkli görüntülere sahne oldu.

Coşku dolu bir atmosferde gerçekleştirilen konserin son bölümünde vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Dinleyicilere eğlence dolu anlar yaşatan Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası, finali İzmir Marşı ile yaptı. Vatandaşlar, konser nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.