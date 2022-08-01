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Aydın Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı’nda iftar sofraları kuruyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi her yıl düzenlediği Muharrem Ayı iftar programlarına bu yıl da devam ediyor.

AYDIN 01.08.2022, 15:38
Aydın Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı’nda iftar sofraları kuruyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi her yıl düzenlediği Muharrem Ayı iftar programlarına bu yıl da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Temmuz Cumartesi günü kurulan ilk iftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açtı. 4 Ağustos’a kadar sürecek iftar programları çerçevesinde kent farklı noktalarında iftar sofraları kurmaya devam edecek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, binlerce vatandaşın bu sofralarda bir araya gelmesini sağlayacak. Muharrem ayı ilgili bir mesaj yayınlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Muharrem ayının ülkemize barış, huzur, bereket ve sağlık getirmesini diliyorum. Tüm canların tuttuğu oruçlar kabul olsun” dedi.

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