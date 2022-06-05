Aydın Büyükşehir Belediyesi, LGS’ye giren öğrencileri unutmadı

Yüz binlerce 8. sınıf öğrencinin büyük umutlarla hazırlandığı ve lise tercihlerini belirleyecek olan merkezi sınav Liselere Geçis Sistemi (LGS) gerçekleşti.

Sınavın yapılacağı okul önlerinde stant açan Aydın Büyüksehir Belediyesi, sınav öncesinde öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Kültür Merkezleri’nde verilen etütler ve eğitim sürecindeki kitapçık destekleri ile öğrencinin yanında olan Büyükşehir, LGS öncesinde de personeliyle sahadaki yerini aldı. Aydın’ın 17 ilçesinde sınav yapılan okullarda hazır bulunan AYBA ekipleri, sınava katılan öğrencilere ve velilerine su dağıttı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile öğrencilere başarılar dileyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “LGS Sınavı’na girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Umuyorum ki, her biriniz emeklerinizin karşılığını alır, hayallerinize kavuşursunuz” dedi.