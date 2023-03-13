Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası’nın yollarını yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile il genelinde eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Kuşadası İkiçeşmelik Caddesi’nde sıcak asfalt serimi çalışmasına devam ediyor. Vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası İki Çeşmelik Caddesi’nde de sıcak asfalt serimi çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, asfalt seriminin ardından şerit çizgilerinin çizilmesi ile çalışmalarını tamamlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile yaptığı çalışmalarla konforlu yollara sahip olduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.