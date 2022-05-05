Aydın Büyükşehir Belediyesi, kurak toprakları hayata döndürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu’nun Akçaabat Mahallesi’nde yaptığı sulama altyapısı hizmeti ile üreticilerin en büyük girdi maliyeti olan yemi yük olmaktan çıkardı ve kurak arazilerin yeniden tarıma kazandırılmasını sağladı.

Suyun toprakla buluşması, doğanın yeşillenerek canlanmasını ve her mevsim yeni bir yaşamın kurulmasını sağlarken bu çerçevede harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın bereketli toprakları için çalışmalarına ara vermiyor. Kırsal kalkınmaya önem veren Başkan Çerçioğlu’nun vizyon projeleri ile kurak topraklar ise adeta yeniden hayat buluyor. Başkan Çerçioğlu’nun vizyonu doğrultusunda projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, üreticilere koyun, fide, ilaç, gübre, yem hibe destekleri ve kooperatiflerin desteklenmesi projelerinin yanı sıra üreticilerin tarımsal sulama imkanlarını arttıran altyapı hizmetlerini de sağlıyor. Bu doğrultuda Karpuzlu’nun Akçaabat Mahallesi’ne 1 milyon 300 bin liralık yatırımla, 4.5 kilometre uzunluğunda yeni bir sulama hattı inşa eden ABB, sunduğu imkanlarıyla da mahallerin kaderini değiştirdi.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) çalışmaları doğrultusunda bin 400 dekar arazinin faydalandığı su hattı hem tarımsal üretimi arttırdı hem de bölgede yapılan hayvancılığa katma değer kattı. Boş duran arazilerine yem bitkileri eken üreticiler, yetişen ürünlerle hayvanlarının doğal bir arazide beslenmesini sağlarken her gün binlerce lira maliyete ulaşan yem satın almaktan da kurtuldu.

“Su hayattır” diyerek, yapılan çalışmayı daha önce çok önemli bir hizmet olarak nitelendiren Akçaabat Mahalle Muhtarı Ramazan Mavi, düzenli sulamanın başlaması ile birlikte elde edilen sonucun mükemmel olduğunu ifade etti.

“Kurak araziler artık yeşerdi, suyla hayat buldu.”

Bölge vatandaşı için çok önemli bir hizmet olduğunun altını çizen Muhtar Mavi; “Bizim burada hayvancılık ön planda, bizim derdimiz hayvanların kaba yem bitkisi. 3 dönümlük bir arazi kiraladım, 20 hayvan koydum ve 20 gün idare etti. Çorak bir araziydi, mesela burada nisan, mayıs öncesi biraz yeşerirdi, ondan sonra kururdu. Şimdi artık yeşerdi ve canlandı. Sulama yapıldıkça vatandaşlar buradan kaba yem sağlayabilecek. Bu daha başlangıç, bundan sonra karşı kesimlerde meyve, fidan yetiştirir. Hayvanı olmayan meyve yapar, çok büyük bir hizmet oldu. Kurak araziler artık yeşerdi, suyla hayat buldu” dedi.

“Verim arttı, ekonomik kazanç yükseldi”

Hayvanların yemlenmesini sağlayacak olan ve süt otu denilen karamba ektiklerini belirten Muhtar Mavi; “Samanla ve yemle bir hayvandan 10-15 kilo süt alınırken, 25 kiloya çıkardı ve süt üretimi arttı. Mesela 10 kilo süt alıp 6’şar liradan 60 lira alırken, şimdi 20 kilo ile 120 lira alınıyor. Ekonomik açıdan büyük bir kazancı var. Yemin torbası oldu 350 lira, hayvanlar buradan yayılıp eve varınca yem yemiyor. Kalite artıyor, verim artıyor ve hayvanın sağlığı değişiyor. Çok büyük, güzel bir şey, muhteşem. Büyükşehir’in bu sulama kanalını yapmasıyla birlikte Akçaabat değişti. Çok teşekkür ediyorum Özlem Başkana” şeklinde konuştu.