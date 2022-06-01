Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nden yıl sonu gösterisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerinde gerçekleştirilen sanatsal eğitimler, her yaştan vatandaşın kendini yeniden keşfetmesini sağlanırken, alanında uzman eğitmenlerden eğitim alan kursiyerler, her yıl olduğu gibi eğitimlerini tamamlanmasıyla birlikte yeteneklerini Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda bir yıl sonu etkinliği ile sergiledi.

Adnan Menderes Kültür Merkezi Halk Oyunları Kulübü’nün Çete Ayşe ve zeybek gösterisi ile başlayan etkinlik, Bozdoğan Kültür Merkezi Bağlama Kulübü’nün, Magusa Limanı ve Sevin Gayrı türkülerinin de yer aldığı dinleti ile devam etti. Yüksel Yalova Kültür Merkezi Halk Oyunları Kulübünün Zeybek Gösterisi de izleyiciler tarafından da büyük beğeni ile karşılandı.

Nazilli Yıldıztepe ve Karacasu Kültür Merkezleri’nin Bağlama Kulübü ile Adnan Menderes ve Yüksel Yalova Kültür Merkezleri bağlama ve gitar kulübünün solo performansları ile dinleyicilere eşsiz eserler seslendirdiler. Kuşadası ve Söke Kültür Merkezleri’nin Bağlama Kulübü ve THM Korosu da birbirinden güzel eserleri seslendirerek başarılı bir performansa imza attı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Aydınlılar, ABB Kültür Merkezleri’nde verilen eğitimlerin başarıya ulaşmasına ve sanatla bütünleşen ekiplerin gösterileriyle keyifli bir zaman geçirdiler. Vatandaşlar, ücretsiz verilen kurslardan, sanata verilen destekten ve bu etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.