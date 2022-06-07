Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri kursiyerleri resim sergisi açtı

Birçok sanat dalında vatandaşlara ücretsiz kurslar veren Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür Merkezleri, her yaştan grubuna ayrı ayrı hizmet eden kursları ile vatandaşların yeteneklerini keşfetmesine katkı sağlıyor. Kültür Merkezleri’nin resim eğitmenlerinden kurs alan vatandaşlar, hem yeteneklerini geliştirdi hem de birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı.

ABB Kültür Merkezi kursiyerlerinin ellerinden çıkan bu resimler, yıl sonu etkinliği çerçevesindeki Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergide yerlerini aldı. 27 kültür merkezinden yüzlerce kursiyerin eserlerinin yer aldığı sergi, yoğun bir katılımla açıldı. Yağlı boya, akrilik boya, sulu boya ve karakalem resimlerinin ağırlıkta olduğu sergide, renklerin müthiş uyumu ve kursiyerlerin hayal dünyasının tuvallere yansımasıyla, ortaya çok güzel eserler çıktı.

Açılışa katılan kursiyerler aldıkları eğitimden ve eserlerinin sergileniyor olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin sanatsal faaliyetlere desteğini her zaman hissettiklerini belirten kursiyerler, bu destek ve oluşturulan imkanlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Kültür Merkezleri Yıl Sonu Resim Sergisi, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde 10 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak.