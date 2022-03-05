Aydın Büyükşehir Belediyesi Korosu türküleri ’+1 farkla’ seslendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Bahara Merhaba konseri düzenledi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konser Şef Özcan Yılmaz yönetiminde düzenlenirken, konserin yıldızı down sendromlu Tuğçe Akar oldu.

Tüm yörelerden eşsiz eserlerin seslendirildiği konser iki bölümden oluştu. 28 eserin koro ve solo olarak seslendirildiği konserin yıldızı ise +1 farkla Tuğçe Akar oldu. Koronun ortasında yerini alan ve tüm eserleri seslendiren Akar’ın performansı, izleyiciler tarafından da büyük beğeni ile karşılandı.

Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi

Konsere yoğun bir ilgi gösteren salonu dolduran vatandaşlar, türkülerle "Bahara Merhaba" dedi. Aydın yöresinden ’Abalımın Cepkeni’ ve ’Oy Mendirez Bulanık Mendirez’ Muğla yöresinden ’Deniz Üstü Köpürür’ Muş yöresinden ’Mektebin Bacaları’ Azerbaycan Halk Müziğinin en güzel örneklerinden biri olan ’Dut Ağacı Boyunca’ gibi onlarca türkü hep bir ağızdan söylendi. Konser, Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen, ’Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’ isimli eserle büyük coşku içinde sonlandırıldı. Vatandaşlar etkinliğin düzenlenmesinden ve sanata verilen destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.