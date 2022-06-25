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Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kuşadası’nda konser verdi

Kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşların keyifli vakit geçirdikleri ücretsiz organizasyonlar düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kuşadası’nda unutulmaz bir konsere daha imza atarken, Kuşadası Kent Orkestrası ile birlikte sahne alan ABB Konservatuvarı Orkestrası sahne performansı ile dinleyicilere eğlence dolu bir akşam yaşattı.

AYDIN 25.06.2022, 16:46
Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kuşadası’nda konser verdi

Kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşların keyifli vakit geçirdikleri ücretsiz organizasyonlar düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kuşadası’nda unutulmaz bir konsere daha imza atarken, Kuşadası Kent Orkestrası ile birlikte sahne alan ABB Konservatuvarı Orkestrası sahne performansı ile dinleyicilere eğlence dolu bir akşam yaşattı.

Balıkçılar Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, ABB Konservatuvarı Orkestrası ve Kuşadası Kent Orkestrası’nın müzisyenlerince hazırlanan programda birbirinden güzel şarkılarla doyasıya eğlendi. Konserin finalinde eğlence zirveye tırmandı ve vatandaşlar Türk Bayrakları ile birlikte coşkuyla İzmir Marşı’na eşlik etti. Konser boyunca muhteşem sahne performansının keyfini çıkaran vatandaşlar, kültür sanat etkinlikleriyle kendilerini buluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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