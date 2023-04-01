Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin birçok noktasında iftar sofraları kuruyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kentin birçok noktasında iftar sofraları kurmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün de il genelinde 7 ayrı noktada iftar programı düzenlendi ve 15 bin kişiye iftar yemeği verildi. Efeler Mesudiye Mahallesi ile Orta Mahalle; Söke Yenicami Mahallesi; Germencik Neşetiye Mahallesi; Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi; Nazilli Pirlibeyli Mahallesi ve Sultanhisar Salavatlı Mahallesi’nde iftar sofraları kuruldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu, Efeler Mesudiye Mahallesi’ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu’na; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti. Vatandaşlar, birlik ve beraberliği yansıtan iftar sofraları için memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, "İftar sofralarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.