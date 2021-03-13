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Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor

Durakları ve uyarı levhalarını kendi imal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol çizgilerini çeken sistemi de kendi araçlarına göre uyarlayarak büyük bir tasarruf sağladı.

AYDIN 13.03.2021, 11:36
Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor

Durakları ve uyarı levhalarını kendi imal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol çizgilerini çeken sistemi de kendi araçlarına göre uyarlayarak büyük bir tasarruf sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler şantiyelerini bir üretim merkezine dönüştürdü. Durakların yapımına başlayan ekipler bunu yanında uyarı levhalarını kendi imkanları ile yenileyerek büyük bir tasarruf sağladı. Ulaşım Dairesi ekipleri, yol çizgi çalışmalarında kullanılan sistemi de kendi araçlarına göre uyarladı. Özellikle merkez dışındaki güzergahlarda yol güvenliğinin sağlanması için önem arz eden yol çizgileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenli çalışmaları ile canlı tutuluyor.

"Üretken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum"

Üretken bir anlayış ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kaynaklarımızı verimli kullanmak ve halkımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Aydın’a renk katan çiçeklerimizi kendimiz üretiyoruz. Daha önce deniz yüzeyi temizleme aracı üretmiştik, onun yanına bir de yüzer kepçe ürettik. Trafik levhalarımızı da üretiyoruz duraklarımızı da. Şimdi de sorumluluk alanımız içindeki yolların sarı çizgilerini çeken sistemi kendi aracımıza uyguladık. Bunların tümü aynı zamanda tasarruf yapılmasını da sağlıyor. Üretken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

"Büyükşehir yol çizgi çalışmalarını kendi imkanları ile yapıyor"

Yol çizgi çalışması trafikteki en önemli unsurlardan birisi olduğuna dikkat çeken Ulaşım Dairesi Başkanı Abdullah Memiş “Kendi imkanlarımız ile yaptığımı yol çizgi çalışması daha çok mahalle yollarında hizmet vermekte. Mahalle yollarında geceli gündüzlü ışıklandırma olmadığı için çizgi çalışması ile bunları destekleyip, özellikle dalgın sürücülerin ya da karşıdan gelen olduğu zaman yoldan çıkmalarını engelleyecek şekilde bu çizgilerini canlı tutup, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamış oluyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yol ağımız yaklaşık 5 bin km, yol çizgi çalışmasında hizmet alımı ile bu işi yapıyor olsaydık, yaklaşık 3 kat daha fazla ödeyerek bu çalışmayı gerçekleştirmiş olacaktık. Kendi yaptığımız makinemiz ve malzemelerimiz ile yapıyoruz” dedi.

“Duraklarımızın imalatını kendimiz yaparak tasarruf sağlıyoruz”

Aydın’ın sıcak bir iklime sahip olmasından dolayı levhalarda yıpranmanın daha fazla olduğuna dikkat çeken Memiş “Yıpranan levhaları geri dönüşümle tekrardan kaplamalarını yapıp sahada kullanarak 5-6 kat tasarruf sağlıyoruz. Duraklarımızın imalatını da kendimiz yaparak hem malzeme olarak 3 kat tasarruf sağlıyoruz hem de yerine uygulamasını yaparak ve zeminini hazırlayarak toplamda 7-8 kat da buradan tasarruf sağlıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi bütçesel imkanlarını halkın hizmeti için daha fazla kullanabilmenin yollarını aramaktayız. Başkanımız Özlem Çerçioğlu bizlere destek veriyor ve ondan aldığımız güç ile daha verimli çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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