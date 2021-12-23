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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik’teki çatlaklar ile ilgili raporu yayımladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Germencik’teki zemin çatlakları için oluşturulan teknik heyet, ön inceleme raporunu yayımladı. Heyet raporuna göre Germencik’teki çatlakların kuraklık kaynaklı olduğu değerlendirildi.

AYDIN 23.12.2021, 17:31
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik’teki çatlaklar ile ilgili raporu yayımladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Germencik’teki zemin çatlakları için oluşturulan teknik heyet, ön inceleme raporunu yayımladı. Heyet raporuna göre Germencik’teki çatlakların kuraklık kaynaklı olduğu değerlendirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ay içerisinde Germencik’in tarım arazilerinde ve yerleşim bölgelerinde meydana gelen toprak yarılmalarının nedenlerinin araştırılması için oluşturulan teknik heyet, ön inceleme raporunu yayımladı. Teknik heyetinin çalışmalardan elde ettiği bilgiler ışığında, yarılmanın kuraklığa bağlı su çekilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Arazi incelemeleri sırasında yarılmaların olduğu hatların incelendiği ve yarılma haricinde, oturma, bölgesel çökme gibi zemin deformasyonlarının da varlığının araştırıldığı çalışmada 4.8 metrelik gözlem çukuru açıldı ve çeşitli derinliklerinden toprak numuneleri alındı. İncelemede, açılan gözlem çukurunun içerisinde yarık derinliğinin yaklaşık 70 cm olduğu ve daha derine ilerlemediği tespit edildi. Alınan örnekler üzerinde yapılan zemin mekaniği laboratuvar çalışmalarıyla zemin profilinin ince taneli ve kil bünye özelliğinde yayılım sunduğunu ortaya koydu. Diğer taraftan ince taneli zeminin kıvam parametreleri ortaya çıkarıldı.

İncelemede, elde edilen numunelerin büzülme limiti, şişme potansiyeli, likit limit, plastik limit gibi değerleri göz önünde bulundurularak kıvam parametrelerinin değerlendirilmesiyle killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı. Raporda ayrıca incelenen arazi bölgesinde 1, 3 ve 4.80 m derinliklerden alınan örneklerin bütününün ciddi şişme ve dolayısıyla da büzülme problemleri oluşturabilecek zeminler olduğu görüldüğü belirtildi. Ön inceleme raporunda, elde edilen verilerin ışığında yarıkların kil bünye özelliğindeki zeminde oluşan büyük ölçekli kuruma çatlakları olduğu değerlendirildi.

Derinlikleri yer yer 2 metreyi bulan ve uzunlukları ise bir kilometreye yaklaşan toprak yarılmalarının ön incelenmesinin yapılması amacıyla Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. İbrahim Çobanoğlu, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. üyesi Engin Nacaroğlu ve Dr. Öğr. üyesi Gökhan İmançlı’dan oluşan öğretim üyeleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Çağrı Çaylak, Jeoloji Yüksek Mühendisi Nedim Eker, İnşaat Mühendisi Mehmet Gültekin, Serkan Özenboy, Savaş Kılıç ve Mehmet Koca ve Germencik Belediyesi’nden Jeoloji Mühendisi Burak Kaya tarafından bir heyet oluşturulmuştu.

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