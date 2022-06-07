Aydın Büyükşehir Belediyesi gençleri Aydınfest’te buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi gençleri birbirinden farklı etkinliklerin ve konserlerin olacağı Aydınfest’te buluşturuyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Tekstil Alanı’nda 12 Haziran Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan festivale tüm Aydınlıları davet etti.

Necati ve Saykolar’ın sahneye çıkacağı Aydınfest’te televizyon programcısı Okan Bayülgen de gençlerle buluşacak. Festivalde ayrıca DJ performans, Feta ve Uyanışband ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sahnede olacak. Metaverse dünyasına yolculuğun da olacağı festivalde bisiklet, motosiklet, Vosvos korteji ile birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıkacağı Colorzest de düzenlenecek.

Tüm Aydınlıları festivale davet eden Başkan Çerçioğlu, özellikle gençleri festivalde görmek istediklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, birbirinden renkli etkinliklerin düzenleneceği festivalde herkesin büyük coşku yaşayacağını belirtti.