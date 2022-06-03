Aydın Büyükşehir Belediyesi gelecek yılın tohumlarını yetiştiriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, binlerce yıldır tarım yapılan Anadolu’nun en büyük hazinesi olan yerel tohumlara sahip çıkıyor. Bu yıl da Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Tarım Ürünleri Sahası’nda ekimlere başlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi yerel tohumlara sahip çıkmaya devam ediyor. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için Büyükşehir Belediyesi’nin tarlalarında bu yıl da ekim heyecanı yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ziraat mühendislerinden Özgür Tarakçılar süreçle ilgili bilgi verirken, “Elde ettiğimiz tohumlar sağlıklı bitkilerden aldığımız tohumlar. Bu tohumları öncelikle bu deneme sahamıza ekiyoruz. Bunları sağlıklı bir şekilde büyütüyoruz, meyveye dönene kadar her aşamasını kontrol ediyoruz. Bu sürecin en önemli aşamalarından birisi çiçeklenme zamanı. Çiçeklenme döneminde çiçek tablaları oluşmadan önce sağlıklı bitkileri belirliyoruz. Çiçek tablaları oluşmadan önce onları kapatmaya başlıyoruz. Böylece yabancı tozlaşmayı engelleyip ari, Ata Tohumunu koruyan bir uygulamayla yerel tohumları almaya devam ediyoruz. Buradan elde edilen tohumlar da tüm Türkiye’ye dağıtılıyor” dedi.

Akıtılan alınterinin karşılığı alınıyor

Yapılan çalışmayla tohumdan tohuma sürdürülebilir tarımın desteklendiğinin altını çizen Tarakçılar “Her sene personelimiz tohumların ekiminden fide oluşturmasına, fidelerin toprağa geçirilmesinden tekrar tohum alımına kadar, fideleri vatandaşımıza dağıtana kadar büyük bir çaba gösterip alınteri döküyor. Bunun da karşılığını her sene giderek artan bir taleple aldığımızı düşünüyoruz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun önderlik ettiği proje bugün zirvesini yaşamakta” ifadelerini kullandı. Bunu insanların yerel tohum konusunda bilinçlenmesine bağlayan Tarakçılar, “İnsanlar kendi ürettiği meyvelerden aldığı tohumları bir sonraki sene bir daha atadan gördüğü gibi ekerek devam etmeye başladı. İnsanlar bu konuda bilinçlendi” diye konuştu. Tarakçılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk gelişim merkezlerinde de ekim dikim yapılıp çocukların temelden yetişmesi sağlanarak bu bilinçlenmeye katkı verildiğini söyledi.

"Tarımda sürdürülebilirlik hayati derecede önemli"

Ata Tohumlarını korumaya hem tarımda sürdürülebilirliği tekrar sağlamak hem de yerel tohumları elbirliğiyle korumak için başladıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, gelinen noktadan oldukça memnun olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, “Tarımda sürdürülebilirlik hayati derecede önemli. Anadolu’nun en büyük hazinesini korumak ve çocuklarımıza aktarmak bizlerin sorumluluğunda. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.