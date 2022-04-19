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Aydın Büyükşehir Belediyesi elektrikli deniz temizlik aracı üretti

Çevreci projeler üreterek farkındalık oluşturan işleri imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, üretken bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce yüzer kepçe, deniz süpürge aracı ve deniz dronu üreten Denizcilik Daire Başkanlığı ekipleri, sürdürülebilir yöntemlerle doğayı korumak ve temiz tutmak için, tamamen güneş enerjisi ile çalışan elektrikli deniz temizlik aracı üretti.

AYDIN 19.04.2022, 14:24
Aydın Büyükşehir Belediyesi elektrikli deniz temizlik aracı üretti

Çevreci projeler üreterek farkındalık oluşturan işleri imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, üretken bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce yüzer kepçe, deniz süpürge aracı ve deniz dronu üreten Denizcilik Daire Başkanlığı ekipleri, sürdürülebilir yöntemlerle doğayı korumak ve temiz tutmak için, tamamen güneş enerjisi ile çalışan elektrikli deniz temizlik aracı üretti.

Deniz temizlik aracında kullanılan fan motorunun denize uyumlu olacak şekilde dönüştürülmesi ve elektronik aksamının belediye ekiplerince üretilmesi, yapım aşamasında itibaren özverili bir çalışmanın eser olarak olduğunu ortaya koyuyor. Güneş enerji panelleri ile enerji üreten bir sisteme sahip olan deniz temizlik aracı; taşınabilir, hızlı ve kolay yönetilebilir olması nedeniyle hem geniş kullanım alanı yaratıyor, hem de fosil yakıt kullanmadan çevreci bir temizlik yapılmasını sağlıyor.

“Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun çok büyük katkıları ve destekleri var”

Bu çevreci projenin hayata geçirilmesinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun desteğinin önemli bir yer tuttuğunu belirten Denizcilik Daire Başkanı Barış Tarım, “Son zamanlardaki enerji sıkıntısı ile birlikte güneşten yararlanma ve kendi üretimimiz olması için böyle bir çalışma yaptık. Bunda Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun çok büyük katkıları ve destekleri var. Onun sayesinde bu tür projelere girişiyoruz ve yapıyoruz” dedi.

“Güneş enerjisini kullanmak açısından farkındalık anlamında yaptığımız bir proje”

Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve güneş enerjisine dikkat çekmek açısından bir farkındalık projesi olduğuna dikkat çeken Barış Tarım, “Uzaktan kumandalı ve güneş panelleri ile desteklenen elektrik motorları kullanıyoruz. Bu sayede denizlerimizi temizlemeye çalışacağız. Güneş enerjisini kullanmak açısından farkındalık anlamında yaptığımız bir proje. Kaynaklarımızın çoğunu fosil yakıtlarda kullanıyoruz, mümkün olduğu kadar güneş enerjisini kullanırsak verimlilik açısından daha iyi olur. Aracı imal ederken Fen İşleri’nden solar panel aldık, motorunu fan motoruydu onu denize uyumlu hale getirdik ve elektronik aksamını da kendimiz yaptık. Tamamen Büyükşehir Belediyemizin bir ürünüdür” şeklinde konuştu.

Elektrikli deniz temizlik aracının üretilmesinde çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışının olduğuna dikkat çeken vatandaş Mehmet İlban, “Dünyadaki en önemli sorunlardan biri, çevreye duyarlı olabilmek ve çözüm üretebilmek. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni takip ediyoruz, güzel şeyler yapıyor. Enerjisini güneşten üreten bir sistemle temizleme aygıtının yapılması, duyarlılık hisseden bir yerel yönetimde yaşadığımız duygusunu bize veriyor, çok mutlu oluyoruz. Bu tür şeylerin yapılması çok güzel, çevre hepimizin” ifadelerini kullandı.

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