Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler’in yollarını yeniliyor
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HİZMET ODAKLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE KENT GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. VATANDAŞLARIN KONFORUNU ARTTIRMAK İÇİN YATIRIMLARINA HER GEÇEN GÜN BİR YENİSİNİ EKLEYEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; EFELER İLÇESİ EVLİYA ÇELEBİ CADDESİ’NDE KAZI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile kent genelinde eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların konforunu arttırmak için yatırımlarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Evliya Çelebi Caddesi’nde kazı çalışmalarına başladı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Efeler ilçesi Evliya Çelebi Caddesi’nde de kazı çalışmaları sürdürülüyor. Vatandaşlar için yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam eden ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak.
Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla daha konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.