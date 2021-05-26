Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler’de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler’de sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Posta Caddesi ve Doğu Gazi Bulvarı’nda sıcak asfalt çalışmasını bitiren Büyükşehir ekipleri, Turgut Özal ve Tekstil Bulvarı ile Paşa Yaylası ve ASTİS içerisindeki Tralles Bulvarı’nda eş zamanlı olarak çalışıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan her noktada yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını azaltarak kent içi trafik akışını hızlandırmak için çalışan Büyükşehir ekipleri, yollara yaptığı altın dokunuşlarla kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlıyor. Bu kapsamda Efeler ilçesindeki farklı noktalarda eş zamanlı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, hızlı ve etkin çalışmalarıyla kısa sürede hızlı yol aldı.

Paşa Yaylası ve Turgut Özal Bulvarı’nda çalışmalar sürüyor

Aydınlıların uğrak noktası olan Paşa Yaylası’na çıkan yolda çalışmalarını sürdüren ekipler, sathi kaplama çalışması öncesinde temel malzeme serimi yapıyor. İş makinelerinin yoğun olarak çalıştığı yolda çalışmalar hızla devam ediyor. Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda da çalışmalarını devam eden ekipler, sıcak asfalt serimi öncesindeki hazırlık aşamasını sürdürüyor. Sıcak asfaltla kaplanacak olan yol, sürücüler için konforlu hale getirilecek.

Tekstil Bulvarı sıcak asfaltla kaplanacak

Tekstil Bulvarı’nda da yoğun mesai yapan Fen İşleri ekipleri, yıpranmış olan yol üzerinde öncelikle parke sökümü, kazı ve reglaj çalışması yaptı. Temel malzeme seriminin ardından sıcak asfalt kaplama aşamasına geçilen Tekstil Bulvarı’nda çalışmalar sürüyor.

ASTİS’de Büyükşehir çalışmaları devam ediyor

ASTİS içerisinde Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından üstyapı çalışmalarına geçildi. Fen İşleri ekipleri ASTİS içerisindeki Tralles Bulvarı’nda düzenleme çalışmaları ardından parke kaplama aşamasına geçildi.

İki noktada çalışma tamamlandı

Doğu Gazi Bulvarı’nın Posta Caddesi’ne bağlandığı bölümde ve Posta Caddesi’nin tamamında sıcak asfalt çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, Doğu Gazi Bulvarı’nda kavşak düzenlemesi de yaparak yolu kullanıma açtı.

"Yollarımızı yenileme çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor"

Yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yolculuk yapmasını sağlamak için yollarımızı yenileme çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Didim, Kuşadası, Söke, İncirliova ve Germencik’te süren çalışmalarla birlikte Efeler’de de yoğun bir mesai içindeyiz. Özellikle kapanma günlerini fırsata çevirerek hızlı ilerleme katettik. Kısa süre içerisinde bu yollarda çalışmaları tamamlayıp, vatandaşlarımızın kullanımına açacağız” dedi.