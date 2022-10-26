Aydın Büyükşehir Belediyesi cumhuriyet coşkusunu Aydınfest ile birlikte kutlayacak

Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümü Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı programla Aydın’da coşkuyla kutlanacak. Aydınfest’le birlikte dört güne yayılan programda birbirinden değerli sanatçılar ve müzik grupları Aydınlılarla buluşacak.

Etkinliklerin ilki, 28 Ekim Cuma günü Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’yla gerçekleştirilecek. Aytepe Amfi Tiyatro’da yapılacak olan konser saat 20’de başlayacak. Sevilen sanatçı Melike Şahin’in sahneye çıkacağı 29 Ekim Cumartesi günü ise Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda unutulmaz akşamlardan birisi yaşanacak. Konser saat 20.00’da başlayacak.

30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günleri Aydın Tekstil Park’ta yapılacak olan etkinlikte ise birbirinden değerli grup ve sanatçılar sahnede olacak. Pazar günü Random, Madrigal ve Pinhani; pazartesi günü ise Mary Jane, Evrencan Gündüz ve Fatma Turgut sahneye çıkacak. Etkinlikler saat 16’da başlayacak.

Aydınlıların her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlayacağını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları bayram kutlamalarına davet etti.