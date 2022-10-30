Aydın Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı

Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşku içerisinde kutlanıyor. Bu akşam Aydın’da Cumhuriyet coşkusu, Atatürk Kent Meydanı’nı dolduran binlerce Aydınlının katıldığı ses, ışık ve havuz gösterisiyle yaşandı.

Vatandaşlar düzenlenen etkinlikler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu Aydınlıların her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladığını belirtti. Başkan Çerçioğlu, “Cumhuriyet coşkusuna ortak olduğumuz tüm Aydınlılarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle andık; gazilerimize şükranlarımızı sunduk. Atamızın bizlere emanetini sonsuza kadar yaşatacağız” diye konuştu.

Diğer taraftan 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günleri Aydın Tekstil Park’ta yapılacak olan etkinlikte ise birbirinden değerli grup ve sanatçılar sahnede olacak. Pazar günü Random, Madrigal ve Pinhâni; pazartesi günü ise Mary Jane, Evrencan Gündüz ve Fatma Turgut sahneye çıkacak. Etkinlikler saat 16’da başlayacak.