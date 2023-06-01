Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine’nin yollarını yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların konforunu arttırmak için yatırımlarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Büyükşehir, Çine ilçesi 296. Sokak’ta kazı çalışmalarına başladı.

Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarına devam eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Çine ilçesi 296. Sokak’ta da kazı çalışmalarına başladı. Vatandaşlar için yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam eden ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla daha konforlu ve modern görünümlü yollara sahip olduklarını dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, ‘‘Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda önce altyapı daha sonra üstyapı çalışmalarımız devam ediyor.’’ dedi.