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Aydın Büyükşehir Belediyesi binlerce vatandaşa helva hayrında bulundu
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Aydın genelinde çeşitli noktalarda binlerce vatandaşa helva hayrında bulundu.
AYDIN 06.03.2023, 17:17
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Aydın genelinde çeşitli noktalarda binlerce vatandaşa helva hayrında bulundu.
Vatandaşların kandilini kutlayan Başkan Çerçioğlu, ‘‘Tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğiyle; Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi. Vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na helva hayrı yaparak bu özel günü kutladığı için teşekkür edip, memnuniyetlerini dile getirdi.