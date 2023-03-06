Aydın Büyükşehir Belediyesi binlerce vatandaşa helva hayrında bulundu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Aydın genelinde çeşitli noktalarda binlerce vatandaşa helva hayrında bulundu.

Vatandaşların kandilini kutlayan Başkan Çerçioğlu, ‘‘Tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğiyle; Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi. Vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na helva hayrı yaparak bu özel günü kutladığı için teşekkür edip, memnuniyetlerini dile getirdi.