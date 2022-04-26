Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata tohumlarını vatandaşlarla buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarından üretilen toplam 3 milyon fidenin dağıtımına devam edilirken, düzenlenen dağıtım töreninde uzun kuyruklar oluştu.

Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da katıldığı fide dağıtımında binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Fideleri bahçelerine, balkonlarına dikeceklerini söyleyen vatandaşlar Ata Tohumlarına sahip çıktığı için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Efeler ilçesindeki dağıtımda Koçarlı pembe domatesi, Aydın tatlı biberi, Aydın karası patlıcanı, salatalık, acur ve Ayşe Kadın fasulyesi fidesi dağıtıldı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar tarafından kısa sürede bitirilen fidelerin dağıtımına önümüzdeki günlerde de devam edilecek.

Başkan Çerçioğlu bu yıl da toplamda 3 milyon adet fide dağıtımı yapılacağının altını çizerken, belli bir yaşın üzerindeki herkesin aroması ve kokusuyla hatırladığı sebzelerin fidelerini dağıttıklarını söyledi. Aydın’ın değerleri olan Ata Tohumlarını geleceğe bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, vatandaşlardan yetiştirecekleri sebzelerden mutlaka tohumluk almalarını istedi.