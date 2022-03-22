Aydın Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel’i unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Altı Nokta Körler Derneği iş birliği ile Türk Halk Müziğinde aşık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel Şatıroğlu adına, vefatının 49. yıl dönümünde anma programı düzenledi.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen anma programında, Aşık Veysel’in unutulmaz türküleri seslendirilirken, hayatını anlatan bir tiyatro oyunu da sahnelendi. Eserlerinde vatanseverlik, hoşgörü, doğa ve yaşama sevinci temaları işleyerek halkın gönlünde taht kuran Aşık Veysel, insanlığın evrensel dili olan müziğe verdiği unutulmaz eserleri ile engellerin yıkılmasını sağladı.

Altı Nokta Körler Derneği Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu da sanatın engel tanımayacağını ortaya koyarak, Sanat Yönetmeni Ayhan Utlu şefliğinde unutulmaz bir konsere imza attı. Konserde Aşık Veysel’in “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır” “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve “Dostlar Beni Hatırlasın” gibi eşsiz eserler seslendirildi. Anma gecesinin ikinci bölümünde, derneğin 9’a 6 tiyatro ekibi ile ABB Şehir Tiyatrosu oyuncularının ortaklaşa sahnelediği Aşık Veysel hayat hikayesini anlatan bir tiyatro oyunu da sahnelendi.

Anma gecesine yoğun ilgi gösteren ve onu unutmayan Aşık Veysel dostları, Halk Ozanı Aşık Veysel’in anıldığı etkinliği çok beğendiklerini belirterek, sanata ve sanatçıya destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.