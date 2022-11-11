Aydın Büyükşehir Atatürk için hayır gerçekleştirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü nedeniyle tavuk-pilav hayrı gerçekleştirdi.

Hayırdan alan binlerce vatandaş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yapılan hayra yoğun ilgi gösterip, uzun kuyruklar oluşturdu. Başkan Çerçioğlu Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andıklarını söyledi.