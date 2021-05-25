banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''

Aydın BŞB İtfaiyesi Söke’deki yangında 14 saat mücadele verdi

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Özbaşı Mahallesi’nde çıkan samanlık deposu yangını tam 14 saat sonra tamamen söndürüldü.

AYDIN 25.05.2021, 14:41
Aydın BŞB İtfaiyesi Söke’deki yangında 14 saat mücadele verdi

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Özbaşı Mahallesi’nde çıkan samanlık deposu yangını tam 14 saat sonra tamamen söndürüldü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Söke İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler önceki gece saatlerinde çıkan yangında büyük çaba gösterdi. En zor yangın tiplerinden biri olan kuru saman yangını kontrol altına alınmasının ardından saatlerce soğutma çalışmalar devam etmişti. Yangının 14 saat sonra tamamen söndürüldüğü ifade edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Söke İtfaiye Amirliği sosyal medya sayfasında yapılan paylaşımda; “Özbaşı mahallesi yolu üzerinde oluşan saman damı yangınına ekiplerimizce 14 saat süren müdahale ve söndürme çalışmalarımız başarı ile tamamlanmıştır. Sıcağa, susuzluğa ve yorgunluğa rağmen canla başla çalışan, emeği geçen tüm arkadaşlarımızın eline yüreğine emeklerine sağlık. Allah çalışan ekip arkadaşlarımızın ayağına taş değdirmesin” ifadesine yer verildi.

İtfaiye ekiplerinin yorgunlukları, başarılı bir çalışmanın ifadeleri de paylaşılan fotoğraflara da yansıdı.
Yorumlar (0)
24°
açık