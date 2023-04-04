Aydın BİLSEM, projenin Fransa ayağını gerçekleştirdi

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi ‘We Are Changemakers ’ adlı Erasmus projesinin Fransa ayağını tamamladı.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi’nin; Fransa, İsveç, Portekiz ve Türkiye’den Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi ortaklığında yürütmekte olduğu ‘We Are Changemakers’ Erasmus+ Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projesinin 3’üncü hareketliliği Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri çerçevesinde öğrenci gruplarının kısa vadeli değişimleri etkinliği okuldan 5 öğrenci ile 13-17 Mart 2023 tarihleri arasında, Lycee EIC ev sahipliğinde Fransa’nın Lille şehrinde okulu temsilen Kurum Müdürü Serap Oktay, İngilizce Öğretmeni Zehra Ateş, Matematik Öğretmeni Ceren Aydın ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Fethi Atalar’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Fransa’da gerçekleşen beş günlük eğitim ile, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması, geri dönüşüm ve 2030’a kadar her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına alınması gibi Hedef 12 temasının çeşitli etkinlik, aktivite ve alan ziyaretleri ile öğrenci ve öğretmenlerde farkındalık sağlamak olduğu öğrenildi.

5 günlük Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler eko okul uygulamaları, geri dönüşüm uygulamaları (eski bir tişörtten çanta yapma,sıfır atık yemek hazırlama), alan ziyareti (Triselec geri dönüşüm merkezi ) doğa yürüyüşü ve sanat atölyeleri, spor etkinlikleri, poster sunumları gibi çok çeşitli aktivitelere katıldı. Ayrıca 5 günlük eğitim süresi içinde Paris gezisine katılan öğretmen ve öğrencilerimiz Fransa’nın kültür ve tarihi ile ilgili bilgi ve gözlem edinme şansı buldu. Etkinliğin son günü Tourcoing Belediye Başkanı ziyaret edilerek akşam veda yemeği ve sertifika töreni ile etkinlik kapanışı gerçekleştirildi.