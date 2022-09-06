Aydın BİLSEM öğretmenleri, Finlandiya’daki okulları gözlemledi

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi’nin yürütmekte olduğu BEFFDA (Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek) AB hibe projesinde Aydın, Söke ve Nazilli’de çalışan ve proje çalışmalarında görev alan 12 BİLSEM öğretmeni Finlandiya okullarında işbaşı gözlem ziyaretine katıldı.

23-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyet ile farklı öğrenme ihtiyacı olan öğrenciler için okul ortamlarında yapılan düzenlemeler incelendi. Öğretim materyalleri, öğretim ortamları hakkında bilgi alınarak ders gözlemleri yapıldı. Fin öğretmenlerden uygulamaları hakkında bilgi alındı. Okul dışı öğrenme ortamlarında (kütüphaneler, müzeler, atölyeler vb.) yapılan uygulamalar hakkında bilgi sahibi olundu. Finlandiya Eğitim Sistemi ve eğitimde bütünleştirme konulu atölye çalışmalarına katılım sağlandı.

Gözlem ziyaretine katılan öğretmenler, gözlem ve deneyimlerini raporlaştırarak ve çalıştıkları kurumun faaliyette bulunduğu bölgelerde çalışan öğretmenlere aktararak örnek modellerin oluşmasına katkı sağlayacak. Eğitim programı ile örnek sayılan Finlandiya okullarında yapılan uygulamaların bölgemizdeki çalışmalara örnek olması hedefleniyor.