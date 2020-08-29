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Aydın basının acı günü
BAHRİ TÖZ
AYDIN 29.08.2020, 11:08
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Aydın’daki basın mensuplarından Servet Töz ve Hüseyin Çarpar aynı gün babasını kaybetti.
Aydın’da yayın yapan Aydın 24 Haber’in imtiyaz sahibi Servet Töz’ün babası 86 yaşındaki Bahri Töz, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Aynı gün, Bozdoğan ve çevresinde yayın yapan GünAydın Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Hüseyin Çarpar’ın babası Mehmet Çarpar da hayatını kaybetti.
Mehmet Çarpar Bozdoğan’ın Yazikent Mahallesinde, Bahri Töz ise Karacasu’da toprağa veriliyor.
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