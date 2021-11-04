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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde organ bağışına dikkat çekildi

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde halkın organ bağış bilincini geliştirmek amacıyla stant kurup hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

AYDIN 04.11.2021, 16:29
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde organ bağışına dikkat çekildi

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde halkın organ bağış bilincini geliştirmek amacıyla stant kurup hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında ’Organ ve Doku Bağışı Haftası’ olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde stant kurularak hasta ve hasta yakınlarına görevli personeller tarafından bilgilendirmelerde bulunarak organ bağışının önemine dikkat çekildi. Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade eden Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, "Organ nakli, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemidir. Kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesi de organ bağışıdır. Hastanemiz organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine sahiptir. Aşılması gereken en önemli sorun kadavra bağış oranındaki yetersizliktir. Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ naklinin caiz olduğunu bildirmiş ve organ bağışını, insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır" dedi.

Türkiye’de organ bağışlarının Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde yapıldığını kaydeden Başhekim Kocakaplan, "Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi vasıtasıyla organ dağıtımı en adaletli ve şeffaf biçimde yapılmaktadır. Ülkemizde organ olarak, böbrek, deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve incebağırsak nakilleri; doku olarak kemik, kemik iliği, kornea ve kalp kapağı nakilleri yapılmaktadır. Hastanemizde şu anlık böbrek, kornea, kök hücre nakilleri yapılmaktadır. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, il sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakli yapan merkezler, aile hekimliklerine başvurabilir, detaylı bilgi alabilirler. Organ bağışı yapmak isteyen kişiler, belirtilen yerlere başvuru yaparak ve belge imzalayarak organ bağışı kartına sahip olurlar. Organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması gerekmektedir. 18 Yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir" diye konuşarak vatandaşları organ bağışına davet etti.

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